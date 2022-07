Chiang Rai Airport einen Tag lang geschlossen

Foto: The Nation

CHIANG RAI: Der internationale Flughafen Mae Fah Luang in Chiang Rai wurde am Sonntag einen ganzen Tag lang geschlossen, nachdem ein Flugzeug der Nok Air bei einem Landeversuch bei starkem Regen am Samstagabend von der Landebahn gerutscht war.

Folglich strich die thailändische Billigfluggesellschaft am Sonntag alle ihre Flugverbindungen nach Chiang Rai. Den von den Flugstreichungen betroffenen Passagieren wurden Ersatztermine oder volle Kostenrückerstattung angeboten.

Nok Air teilte der Presse mit, dass sie eine Notam vom Flughafen erhalten hat, wonach die Start- und Landebahn 03/21 am Sonntag von 06.00 Uhr morgens bis 22.00 Uhr abends geschlossen wird. NOTAM sind Anordnungen und Informationen über temporäre oder auch permanente Änderungen der Aeronautical Information Publication, die für einen geordneten, sicheren und flüssigen Flugverkehr wichtig sind.

Das Unglück ereignete sich am Samstagabend gegen 21.00 Uhr, als die Boeing 737-800 bei starkem Regen zu landen versuchte. Keiner der Passagiere an Bord wurde verletzt.