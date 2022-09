Von: Björn Jahner | 25.09.22

Für 6,6 Milliarden Baht wurde direkt neben dem Phuket FantaSea am Kamala Beach ein neue Touristenattraktion aus dem Boden gestampft: Carnival Magic. Fotos: The Nation

PHUKET: Das bekannte Showtheater mit Vergnügungspark Phuket FantaSea hat am 20. September 2022 „Carnival Magic“ eröffnet, der weltweit erste thailändische Karnevalsthemenpark. Die 6,6 Milliarden Baht teure Attraktion erstreckt sich über eine Fläche von mehr als 100 Rai und will im nächsten Jahr bis zu 2 Millionen in- und ausländische Touristen anziehen, was zur Wiederbelebung der lokalen Wirtschaft Phukets beitragen dürfte.

Kittikorn Kewkacha, Präsident und Vorstandsvorsitzender von Phuket FantaSea Public Co. Ltd. und Carnival Magic Co. Ltd., sagte gegenüber der Presse: „Aufbauend auf den 22 erfolgreichen Jahren von Phuket FantaSea als ultimativer thailändischer kultureller Themenpark sind wir bereit für die nächste Stufe – die Eröffnung von Carnival Magic – The Magical Kingdom of Lights.“

Der Park wurde am 20. September eröffnet.

„Der neue Themenpark wird spektakuläre Karnevalsveranstaltungen im thailändischen Stil bieten, die durch moderne Technologie ergänzt werden. Er erstreckt sich über eine Fläche von mehr als 100 Rai und befindet sich im Gebiet Kamala Beach, direkt neben dem Phuket FantaSea. Wir erwarten, dass Carnival Magic zu einem neuen Wahrzeichen in Thailand wird, das Touris­ten ein unvergessliches, unvergleichliches Erlebnis bietet“, fügte er hinzu.

Carnival Magic ist der erste thailändische Karnevals-Themenpark der Welt. Inspiriert von den lustigen und farbenfrohen Paraden, Karnevals und Tempelfesten in ganz Thailand, bietet der Park viele interessante und einzigartige Attraktionen sowie schillernde Lichtdekorationen, die internationalen Standards entsprechen. Der Park bietet den Besuchern Erlebnisse, die es sonst nirgendwo auf der Welt gibt, so Khun Kittikorn. Carnival Magic ist in vier Themenzonen unterteilt:

Kittikorn Kewkacha, Präsident und CEO von Phuket FantaSea Public Co. Ltd. und Carnival Magic Co. Ltd.

Zone 1: Carnival Fun Fair

In dieser Zone können die Besucher durch eine Einkaufsstraße schlendern und in einer festlichen, feierlichen Atmosphäre, die durch eine Vielzahl bunter und farbenfroher Geschäfte geschaffen wird, hochwertige Produkte einkaufen. Außerdem können die Gäste hier Karnevalsvorführungen, VR-Spiele, Snacks und Desserts, viele Foto- und Selfie-Möglichkeiten, Karnevalsspiele und Kinderfahrgeschäfte genießen.

Zone 2: Bird of Paradise Buffet

Mit einer Kapazität von 3.000 Plätzen präsentiert sich das einladende Indoor-Restaurant wie ein tropisches Paradies, das von zwei riesigen Pfauen bewacht wird, die ihre Schwänze fächeln. Auf der Speisekarte stehen mehr als 100 Köstlichkeiten aus dem Osten und dem Westen, da-runter indische, vegetarische und Halal-Gerichte.

Der thailändische Karnevalsthemenpark ist der erste seiner Art in der Welt und umfasst viele Superlative.

In naher Zukunft soll ein weiteres Luxusrestaurant namens River of Bliss hinzukommen. Inspiriert von Thailands berühmtem Lichterfest Loy Krathong, wird es Menüs anbieten, die in wunderschönen Krathongs serviert werden. Bevor die Gäste jedoch zu den Tischen gelangen, müssen sie zu den „Happiness Falls“ und an Bord der „Barge of Happiness“ gehen, die sie dann 7 Meter über den Boden in den Speisesaal befördert.

Zone 3: River Palace

Der River Palace, der wie ein Palast im alten Kamala-Königreich aussieht, ist ein riesiges 16.000 Quadratmeter (10 Rai) großes Indoor-Showtheater – eines der größten in Thailand und eines der größten der Welt. Das Theater mit einer 70 Meter langen und 22 Meter hohen Bühne bietet Platz für 2.200 Zuschauer und wird die größte Indoor-Parade-Show der Welt, den „River Carnival“, präsentieren.

Carnival Magic will 2023 zwei Millionen Besucher anziehen. Geboten wird ein „thailändisches Disneyland“.

River Carnival ist ein 50-minütiges Spektakel, das Fantasien, Feste und traditionelle Paraden Thailands mit moderner Technik und Spezialeffekten verbindet. Zu den Höhepunkten gehören mehr als 88 gigantische Wagen mit Millionen von Lichtern, Automatisierung und hochmodernen Spezialeffekten. Das Highlight ist der längste Umzugswagen der Welt, der mehr als 70 Meter lang ist und damit etwa so groß wie der größte Passagierjet der Welt, der Airbus A380.

Zone 4: Kingdom of Lights

Dieser als Beleuchtungspark angelegte Bereich bietet mit mehr als 40 Millionen Lichtern ein schillerndes Meisterwerk, das die Fantasie der Besucher beflügelt. Im Königreich der Lichter gibt es 9 Bereiche zu erkunden, in denen die Besucher umherwandern und atemberaubende beleuchtete Dekorationen und Skulpturen bewundern können. Das Herzstück ist der Fluss der Lichter, in dem Millionen Lichter bzw. „Luminaries“ funkeln. Die Lichterketten sind über 50 Kilometer lang und um einen See herum installiert. Die Besucher können das Gebiet über eine Brücke betreten, die ihnen einen Panoramablick auf das Lichterspektakel aus allen Richtungen bietet.

Auf mehr als 100 Rai wird ein Mix aus Shows, Lichtkunst, Kultur, Fantasie und Gastronomie geboten.

„Bei der Schaffung von Carnival Magic haben wir uns davon inspirieren lassen, etwas zu bauen, das einzigartig in Thailand ist und noch nie zuvor irgendwo auf der Welt gesehen wurde“, erklärte Khun Kittikorn. „Dies führte dazu, dass Carnival Magic ein Themenpark wurde, der viele Rekorde sowohl in Thailand als auch in Übersee brach, darunter neun Guinness-Weltrekorde.

Neun Guinness-Weltrekorde

1. Der längste Umzugswagen mit einem Fahrgestell.

2. Die meisten Lichter, die in einer permanenten Licht- und Tonshow verwendet werden.

3. Die größte LED-Skulptur.

4. Die größte LED-Struktur.

5. Die größte Popcornmaschine.

6. Der größte Outdoor-Kronleuchter.

7. Die größte Pappmaché-Skulptur.

8. Der höchste Proszeniumsbogen.

9. Die meisten LED-Lichter an einem Van.

„Wir haben mit unseren Marketing- und Kommunikationsbemühungen im In- und Ausland bei mehr als 1.000 Reiseveranstaltern begonnen. Bislang haben wir eine großartige Resonanz erhalten“, so Khun Kittikorn.

„Internationale Touristen machen 70 Prozent unserer Kunden aus, während die restlichen 30 Prozent auf inländische Besucher fallen. Bei den internationalen Touris­ten werden wir uns speziell auf Gäste aus Indien, China, Europa, Australien und dem Nahen Osten konzentrieren. Carnival Magic soll im Jahr 2023 rund 2 Millionen Besucher empfangen“, fügte er hinzu.

Steigende Touristenzahlen

„Es wird erwartet, dass sich die Tourismusindustrie auf Phuket erholt und wächst, nachdem die internationalen Touristen zurückgekehrt sind. Die Tourismus- und Sportbehörde der Provinz Phuket berichtete, dass dank der Aufhebung der „Test & Go“-Vorschrift am 1. Mai dieses Jahres mit 5 Millionen internationalen Ankünften auf der Insel gerechnet werden kann, was 50 Prozent des Niveaus vor der Pandemie entspricht, das bei 10 Millionen internationalen Touristen lag“, informierte er. ​

„Darüber hinaus ist Phuket ein beliebtes Reiseziel für thailändische Touristen, besonders in den kühleren Monaten. Die Eröffnung von Carnival Magic während der Hochsaison wird nicht nur die thailändische Wirtschaft ankurbeln, indem sie Besucher anzieht, die Geld ausgeben, sondern auch die Beschäftigung vor Ort ankurbeln und den Tourismus auf lokaler und nationaler Ebene wiederbeleben. Dies sollte dazu beitragen, das Land wieder auf den richtigen Wachstumspfad zu bringen“, betonte Khun Kittikorn.

Carnival Magic befindet sich in 999 Moo 3 (neben Phuket FantaSea), Kamala, Bezirk Kathu, Phuket. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.carnivalmagic.fun.