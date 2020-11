Von: Björn Jahner | 08.11.20

BANGKOK: Mit dem legendären Calypso Cabaret hat Corona ein weiteres Opfer gefordert. Aufgrund mangelnder Besucherzahlen im Zuge der geschlossenen thailändischen Grenzen für ausländische Besucher wurde die weltbekannte Cabaret-Show 33 Jahre nach ihrer Gründung bis auf Weiteres geschlossen.

In einer Pressemitteilung erklärte die Geschäftsleitung, sich bemüht zu haben, die Krisensituation zu bewältigen, sich nun jedoch zur Schließung entschieden habe, da niemand weiß, wann sich die Situation in Thailand wieder bessern wird. Solange der Showbetrieb ausgesetzt wird, kann die Lokalität im Nachtmarkt Asiatique The Riverfront in der Charoenkrung Road für die Ausrichtung von Veranstaltungen gemietet werden. Das 1.425 Quadratmeter große Cabaret-Theater umfasst 540 Sitzplätze und ein 1.096 Quadratmeter großes Restaurant mit einer Bühne für bis zu 200 Personen. Mehr unter www.calypsotheater.com.