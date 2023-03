Von: Björn Jahner | 27.03.23

Foto: The Nation

BURIRAM: Die Fleischbällchen-Verkäufer in der Provinz Buriram im Nordosten des Landes verschenkten am Montag ab 10 Uhr mehr als 500 Kilogramm Fleischbällchen, um den Geburtstag der thailändischen Rapperin, Sängerin und Tänzerin Lisa Blackpink zu feiern.

Die Ankündigung erfolgte auf der Facebook-Seite des TAT Buriram, um Lalisa Manobal, besser bekannt als Lisa, Liebe und Dankbarkeit auszudrücken, die Burirams Fleischbällchen populär gemacht und das Leben der Verkäufer verändert hat.

„Wir wünschen Lisa Erfolg, Ruhm, gute Gesundheit und dass sie von allen Menschen auf dieser Welt geliebt wird“, heißt es in dem Beitrag.

In einem Interview mit der „The Woody Show“ vor zwei Jahren stellte Lisa ihren Lieblingssnack aus der Kindheit vor: gegrillte und frittierte Fleischbällchen mit thailändischer Chilipaste von Verkäufern hinter dem Bahnhof Buriram.

Seit dem Interview erfreut sich das Gericht großer Beliebtheit, und die Bestellungen für die lokale Delikatesse gehen in großen Mengen ein.

Die Feierlichkeiten zu Lisas Geburtstag wurden gemeinsam von der Thailändischen Tourismusbehörde in Buriram, der Buriram Tourism Association, dem Buriram Office of Tourism and Sports, dem Bahnhof Buriram und der Gemeinde hinter dem Bahnhof organisiert.