Bulle „Rambo” tötet Züchter

Von: Redaktion DER FARANG | 17.10.18

BURIRAM: Eine Frau fand ihren Ehemann im Bullenstall tödlich verletzt vor, nachdem dessen Lieblingsbulle ihn angegriffen hatte.

Die 47-jährige Frau suchte am Dienstagmorgen ihren Mann in der Schreibstube auf, weil der 49-Jährige nicht zum Frühstück ins Haus gekommen war. Der Mann wachte jede Nacht über seine Ochsen und Kühe im Stall. Der Ehemann lag bewusstlos am Boden mit mehreren Wunden an seinem Körper, und der vier Jahre alte Bulle „Rambo" stand neben ihm. Der Schwerverletzte wurde umgehend in ein Krankenhaus gebracht, wo er wenig später starb.

Die Frau glaubt, dass „Rambo“ seinen Kopf benutzte, um ihren Mann niederzuschlagen. Dann stampfte er aus Wut auf ihn, weil es ihm seit fast einem Monat nicht erlaubt war, sich mit Kühen zu paaren. Der Züchter hatte drei Stiere und sieben Kühe und verdiente seinen Lebensunterhalt, indem er die Bullen zur Paarung mit Kühen anderer Bauern nutzte. „Rambo“ sei das Lieblingstier ihres Ehemanns gewesen, sagte die Frau. Und der Bulle habe immer glücklich ausgesehen, wenn er eine Kuh hätte besteigen können. Der Bulle habe kürzlich eine Beinverletzung erlitten, und ihr Mann habe beschlossen, ihn für einen Monat ausruhen zu lassen.