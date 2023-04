Von: Björn Jahner | 27.04.23

PATTAYA: Es ist eine unendliche Geschichte: der Bau des neuen Sportstadions in Ost-Pattaya, der bisher nicht nur etliche Millionen Baht an Steuergeldern verschlungen hat, sondern auch immer wieder zum Stillstand kam und der Stadtverwaltung Pattaya in sozialen Netzwerken jede Menge Spott beschert hat. Nun hat Pattayas Bürgermeister Poramat Ngampichet angekündigt, dass die Stadt weitere 400 Millionen Baht für die Fertigstellung des Vorzeigesportkomplexes inklusive Stadion investieren wird.

Am Mittwoch (26. April 2023) kündigte der Bürgermeister auf seinem Facebook-Account an, dass er mit der Nationalen Anti-Korruptions-Kommission zusammenarbeiten werde, um jeden Prozess der dritten Phase des Projekts zu überwachen, von der Beschaffung der Bauunternehmer bis zur Rechnungsprüfung. Mit diesen verschärften Maßnahmen soll Transparenz gewährleistet und der Korruption entgegenwirkt werden, betonte Khun Poramet.

Nach Aussage des Bürgermeisters investiert die Stadt weitere 400 Millionen Baht für die Fertigstellung des Fußballstadions, das, wie vom stellvertretenden Bürgermeister von Pattaya, Manoch Nongyai, angekündigt, bis spätestens 2025 fertiggestellt werden soll.

Bürgermeister Poramet ist zuversichtlich, dass das Projekt, das sich seit 9 Jahren verzögert hat, pänktlich fertiggestellt wird, da es eine wichtige Rolle bei der Entwicklung Pattayas in eine Stadt des Sporttourismus spielt.