Von: Redaktion DER FARANG | 15.06.19

PATTAYA; Nach einem Bericht von „Pattaya Watchdog“ will die Stadtverwaltung 70 Millionen Baht für Beratung und Planung von Straßenbahnlinien oder einer Monorail zur Verfügung stellen.

An der Ausschreibung eines Stadtbahnnetzes sollen zwei Unternehmen mitwirken. Die Bürgerinitiative „Pattaya Watchdog“ hat sich eingehend mit der Planung befasst und schlägt eine rote und eine blaue Linie auf bestehenden Straßen vor. Die rote sollte von der Sukhumvit Road in einer Schleife zum Pier in Südpattaya mit Haltestellen in Nordpattaya, an der City Hall, am Terminal 21, an der Central Road und am Einkaufszentrum Royal Garden über die North Pattaya Road, Beach Road und Second Road verlaufen. Später könnten die Schienen für die blaue Linie ab Sukhumvit Road über die 3rd Road verlegt werden. Für die rote Linie wurden acht Milliarden Baht, für die blaue zwölf Milliarden Baht berechnet. Eine Hochbahn oder Monorail lehnt die Bürgerinitiative ab. Finanziert werden sollte die Straßenbahn aus dem Budget für den Östlichen Wirtschaftskorridor (EEC). „Pattaya Watchdog“ sieht allerdings keinen Anschluss zur Hochgeschwindigkeitstrecke der Eisenbahn von Bangkok über Pattaya zum Flughafen U-Tapao in der Provinz Rayong vor.