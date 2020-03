MANCHESTER: Der Bruder des Bomben-Attentäters von Manchester ist am Dienstag wegen 22-fachen Mordes schuldig gesprochen worden.



Salman Abedi, ein Brite libyscher Herkunft, hatte im Mai 2017 nach einem Pop-Konzert der US-Sängerin Ariana Grande mit einer selbstgebauten Bombe die Menschen mit in den Tod gerissen. Sein jüngerer Bruder Hasham war an den monatelangen Vorbereitungen beteiligt. Er ist laut Anklage genauso schuldig wie der Attentäter.

Die Eltern der Brüder waren in den 90er Jahren vor dem Regime von Langzeitmachthaber Muammar al-Gaddafi nach Großbritannien geflohen. Die Geschwister wurden in Manchester geboren. Später kehrten Mitglieder der Familie wieder in ihre nordafrikanische Heimat zurück, darunter auch Hasham. Er wurde kurz nach dem Attentat dort festgenommen und später nach Großbritannien ausgeliefert.

Angehörige der Opfer brachen bei dem Urteil in Tränen aus. Das Strafmaß soll zu einem späteren Zeitpunkt verkündet werden. Bei dem Attentat waren fast 1000 Besucher verletzt worden, darunter etliche Kinder und Jugendliche. Viele von ihnen leiden noch heute - auch psychisch - unter den Folgen.