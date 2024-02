Von: Redaktion (dpa) | 17.02.24

LONDON: Eine Wettermoderatorin hat im britischen Fernsehen aus Versehen eine geplante Geburtstagsüberraschung verraten. Nachdem sie den Wetterbericht präsentiert hatte, setzte sie sich zur Moderatorin der Abendsendung aufs Sofa. Auf die lockere Frage, ob sie am Wochenende etwas Schönes geplant habe, antwortete sie: «Die Überraschungsgeburtstagsparty meiner Nichte.»

«Oh, das ist schön», entgegnete ihre Kollegin. «Aber keine Überraschung mehr, wenn sie das hier sieht.» Der Wetterexpertin fiel ihr kleiner Fauxpas in dem Moment auf und sie musste herzlich lachen: «Ach du meine Güte, ich habe die Überraschung ruiniert.»

Die Szene aus der BBC-Regionalsendung «North West Tonight» von Freitag wurde online mit viel Humor kommentiert. «Das war wahnsinnig witzig», schrieb jemand auf X (früher Twitter).

In einem anderen Kommentar hieß es: «Der Moment, in dem man bemerkt, dass die Unterhaltung zwischen Kollegen nicht neben dem Wasserspender stattfindet, sondern live bei BBC One, ist brillant.» Ein weiterer Nutzer befand der Nachrichtenagentur PA zufolge: «In einer Zeit mit so viel Stress sollte man das einfach genießen.»

Auch BBC North West teilte den Ausschnitt am Samstag auf der Plattform X. Die Kollegin solle sich keine Sorgen machen, es hätten nur mehrere Hunderttausend live im Fernsehen zugeschaut und Millionen mehr hätten es auf X gesehen: «Happy Birthday an deine Nichte!»