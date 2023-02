Von: Björn Jahner | 05.02.23

PATTAYA: Endlich ist es wieder so weit! Nach drei Jahren Corona-Pause feiert die Burapa Bike Week von Donnerstag, 9. Februar bis Samstag, 11. Februar 2023 ihr Comeback auf dem weitläufigen Gelände des Eastern National Sports Center Park in der Soi Chaiyaphruek 2 im Osten des Stadtgebiets. Ein Event, das vor dem Ausbruch der Pandemie immer rund 50.000 Biker und Motorradfans in die Stadt gespült hat.

Die Burapa Bike Week ist eine mehrtägige Motorradrallye, die jährlich in Pattaya an der Ostküste Thailands stattfindet. Die 26. Auflage des größten Bikertreffens des Landes erfolgt unter dem Motto „Back to the Culture“. Mit unzähligen schweren Maschinen, Indianerdörfern, Vintage-Karawanen, Konzerten auf mehreren Bühnen und jeder Menge Freaks wird die beliebte Großveranstaltung wieder drei Tage lang für „Love & Peace“ in der Touristenmetropole sorgen.

Auf der riesigen Marktmeile wird alles angeboten, was das Bikerherz begehrt. Natürlich gibt es auch Street-Food satt!

Chopper, Cruiser und Kultautos

Der Burapa MC, Veranstalter und Namensgeber des Festivals, hat für die diesjährige Veranstaltung viele abwechslungsreiches Aktivitäten angekündigt. Die Besucher dürfen sich zum Beispiel auf Ausstellungen der verschiedensten Motorrad- und Fahrzeugmodelle freuen, darunter befinden sich u.a. amerikanische Straßenkreuzer, kultige Chopper und sogar kleine Flugzeuge.

Die 26. Auflage des beliebten Bikertreffens wird nach Aussage der Organisatoren größer und beser als je zuvor.

Rock und Reggae die ganze Nacht

Darüber hinaus werden mehr als 28 bekannte Bands aus dem In- und Ausland auf den zwei Hauptbühnen und mehr als 100 weitere Künstler auf mindes­tens vier weiteren Bühnen den Besuchern ordentlich einheizen. Das musikalische Repertoire entspricht traditionell einem ausgewogenen Mix aus Rock, Rock’n’Roll und Reggae.

Abgerundet wird die Burapa Bike Week mit einer riesigen Marktmeile mit leckerem Street-Food, Bekleidung, Vintage-Accessoires und natürlich allerlei Artikel rund ums Motorrad.

Die Besucher dürfen sich auf Livemusik auf mehreren Bühnen freuen. Der Eintritt ist wie immer frei.

Für den Frieden und die Freiheit

Präsentieren werden sich auch wieder viele Motorradclubs aus Thailand und der ganzen Welt, darunter sowohl Anhänger der Rocker-Subkultur als auch der Outlaw Motorcycle Gangs, die fernab von Rivalitäten und Gewalt ein Fest des Friedens und der Freiheit feiern.

Weitere Informationen fin­den Sie unter www.facebook.com/burapabikeweek.