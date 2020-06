Bolsonaro macht General übergangsweise zum Gesundheitsminister

Written by: Redaktion (dpa)

Der brasilianische Präsident Jair Bolsonaro bevor er in ein Fahrzeug steigt. Foto: epa/Andre Borges

BRASÍLIA: Der General Eduardo Pazuello führt das brasilianische Gesundheitsministerium nun auch offiziell übergangsweise. Das «Diário Oficial da União» veröffentlichte am Mittwoch ein entsprechendes Dekret mit der Benennung durch Jair Bolsonaro. Der Präsident hat in der Pandemie bereits zwei Gesundheitsminister im Streit über den Umgang mit dem Coronavirus verschlissen.

Nachdem zuletzt Nelson Teich zurückgetreten war, weil er mit dem Einsatz des umstrittenen Malariamittels Cloroquin in der Covid-19-Behandlung nicht einverstanden war, übernahm Logistik-Spezialist Pazuello schon für fast 20 Tage dessen Aufgaben. In dieser Zeit empfahl die Regierung den Einsatz von Cloroquin bei mit dem Coronavirus infizierten Patienten in einem aktualisierten Leitfaden für Ärzte.

General Pazuello hatte an der Spitze der «Operação Acolhida» zur Bewältigung der venezolanischen Flüchtlingskrise im Bundesstaat Roraima gestanden. Bei den Olympischen und Paralympischen Spielen in Rio koordinierte er die Logistik des Militärs. Bolsonaro sagte, er gehe davon aus, dass Pazuello «lange Zeit» an der Spitze des Ministeriums stehen wird. «Er ist ein erstklassiger Manager.»

Seit vergangenem Monat sind nach einem Bericht der Zeitung «Estado de S. Paulo» 20 Posten des Gesundheitsministeriums durch Militärs besetzt worden.

Brasilien vermeldete am Dienstagabend mit 1262 Corona-Toten in 24 Stunden einen neuen Negativ-Rekord für diesen Zeitraum. Die Gesamtzahl der Corona-Toten stieg in dem mit 210 Millionen Einwohnern größten Land Lateinamerikas auf 31.199. Die Zahl der Neuinfektionen betrug 28.936, womit insgesamt 555.383 Infizierte registriert wurden.