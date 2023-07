Von: Björn Jahner | 27.07.23

LAMPANG: Minister Varawut Silpa-archa plant eine feierliche Bai-Sri-Su-Khwan-Begrüßungszeremonie für den thailändischen Elefanten Sak Surin, sobald dessen 30-tägige Quarantäne endet. Diese Information wurde vom Ministerium für nationale Ressourcen und Umwelt bekanntgegeben.

Die Zeremonie wird im Thai Elephant Conservation Centre (TECC) in Lampang stattfinden, wo der 30-jährige Elefant seit seiner Rückkehr aus Sri Lanka am 2. Juli 2023 behandelt wird. Vor der Veranstaltung wird Sak Surin einem Bluttest unterzogen, um seinen Gesundheitszustand zu überprüfen.

Nach Abschluss der Zeremonie wird das TECC die Möglichkeit bieten, den Elefanten der Öffentlichkeit vorzustellen. Bis zu seiner vollständigen Genesung wird Sak Surin mit anderen Elefanten im Zentrum leben, wie Minister Varawut erklärte.

Ursprünglich war Sak Surin einer von drei thailändischen Elefanten, die im Jahr 2001 als Botschafter des guten Willens Sri Lanka geschenkt wurden. Nachdem er mehrere Besitzerwechsel durchgemacht hatte, fand er schließlich seinen Weg in den Kande-Viharaya-Tempel in Aluthgama im Süden Sri Lankas. Dort trug er bei den jährlichen buddhistischen Paraden heilige Reliquien.

Laut der in Sri Lanka ansässigen Tierschutzorganisation Rally for Animal Rights and Environment (Rare) wurde Sak Surin angeblich misshandelt und vernachlässigt, bevor er schließlich im vergangenen November in den Nationalen Zoologischen Garten gebracht wurde.