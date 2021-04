Von: Björn Jahner | 11.04.21

HUA HIN: Im Rahmen einer feierlichen Zeremonie wurde im Be Well Medical Center am 19. März die Be Well Heart Clinic eröffnet.

Der feierliche Anlass, zu dem der Geschäftsführer des Bumrungrad Health Network Somsak Vivattanasinchai und Be Well-Gründer Haiko Emanuel eingeladen hatten, fand unter dem Vorsitz des Gouverneurs der Provinz Prachuap Khiri Khan Panlop Singhaseni Ph.D. statt. Die Be Well Heart Clinic ist ein Gemeinschaftsprojekt zwischen dem Be Well Medical Center und dem Bumrungrad Health Network. Der Patient hat hierdurch den Vorteil, dass er von den Ressourcen, Fähigkeiten und Erfahrungen beider Einrichtungen profitiert.



Die Be Well Heart Clinic bietet diagnostische Dienste, grundlegende Behandlungen und Rehabilitationsprogramme an. Durch die Zusammenarbeit mit dem Bumrungrad Health Network können Residenten in Hua Hin die Expertise der Herz-Spezialisten des renommierten Bumrungrad International Hospital in Bangkok nun auch direkt vor Ort im königlichen Seebad in Anspruch nehmen, ohne dafür in die Hauptstadt reisen zu müssen.



Die Be Well Heart Clinic ist mit den Ärzten und Mitarbeitern des Be Well Medical Centers besetzt, die von dem spezialisierten Kardiologie-Team des Bumrungrad Heart Centers unter der Leitung des zertifizierten Kardiologen und Herz-Kreislauf-Interventionisten Dr. Wattanaphol Phipathananunth unterstützt werden. Dr. Wattanaphol wird zu bestimmten Zeiten in der Klinik in Hua Hin anwesend sein, steht seinen Patienten jedoch jederzeit telefonisch für Konsultationen zur Verfügung. Das Be Well Medical Center befindet auf dem Areal des Banyan Resort, 68/317 Petchkasem Road in Hua Hin. Auskünfte erteilt das Be Well Medical Center unter der Rufnummer 02-111.6644. Infos: https://bewell.co.th/heartclinic.