Bauarbeiter auf Philippinen bei Abriss eines Hotelgebäudes getötet

Von: Redaktion DER FARANG | 23.09.19

MANILA (dpa) - Bei Abrissarbeiten an einem Hotel in der philippinischen Hauptstadt Manila sind zwei Bauarbeiter ums Leben gekommen.

Ein weiterer Arbeiter sei verletzt worden, als das betroffene Gebäude vorzeitig einstürzte, sagte Bürgermeister Isko Moreno vor Reportern am Unglücksort am Montag. Die Leiche eines Bauarbeiters sei bereits geborgen worden. Die Bergung des zweiten Todesopfers aus den Trümmern dauerte noch an. Moreno sagte, er habe die städtische Baubehörde angewiesen, den Vorfall zu untersuchen, um die Verantwortlichen zur Rechenschaft ziehen zu können. Zum Zeitpunkt des Unfalls befanden sich demnach 22 Arbeiter auf der Baustelle.