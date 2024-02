Basler Fasnacht beginnt am Montagmorgen

Von: Redaktion (dpa) | 18.02.24

BASEL: In den dunklen Morgenstunden beginnt am Montag die diesjährige Fasnacht in Basel. Eine Woche nach Rosenmontag ertönt um 4:00 Uhr das Kommando «Morgestraich: Vorwärts, marsch!» als Auftakt für den dreitägigen Karneval in der Schweizer Grenzstadt.

Begleitet von Piccolos und Trommeln ziehen die Fasnachtsvereine ab dem frühen Morgen mit großen Laternen durch die Straßen. Sie nehmen dabei politische und gesellschaftliche Ereignisse aufs Korn. Voriges Jahr gehörten der Klimawandel und gendergerechte Sprache zu den beliebten Themen.

In Basel findet die größte Fasnacht der Schweiz statt. Das älteste erhaltene Dokument zu dieser Veranstaltung stammt aus dem Jahr 1376. Die Ursprünge sind laut der Stadt Basel jedoch viel älter und gehen auf Ahnenkult, Fruchtbarkeitsrituale und das Austreiben des Winters zurück.