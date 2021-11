Von: Björn Jahner | 22.11.21

BANGKOK: Die Thailändische Staatsbahn (SRT) bestätigte vor kurzem, dass alle Züge, insbesondere die Fernzüge, ab dem 24. November nur noch in der neuen Bang Sue Grand Station halten werden. Dies stehe im Einklang mit dem Plan des Ministeriums, den Bahnhof Bang Sue zum Verkehrsknotenpunkt Thailands zu entwickeln, betonte die SRT und reagierte damit auf die Kritik von Pendlern, die monierten, dass sich ihre Fahrzeit durch die Schließung von Hua Lamphong mehr als verdoppeln würde, da der Bahnhof Bang Sue sehr weit von der Innenstadt entfernt liegt.

Verkehrsminister Saksayam Chidchob sagte unterdessen am Freitag, er habe die zuständigen Behörden angewiesen, den Bahnhof Hua Lamphong so bald wie möglich in ein Gewerbegebiet umzuwandeln, damit die Bang Sue Grand Station offiziell als Bangkoks neuer Hauptbahnhof genutzt werden kann. Außerdem hat er die SRT Asset. Co. angewiesen, Bauunternehmen einzuladen, um Ideen für die Gestaltung von Hua Lamphong zu entwickeln und die Möglichkeit einer öffentlich-privaten Partnerschaft für das Projekt zu überprüfen.

Unabhängig davon wird der Überwachungsausschuss der Metrolinie „Red Line“ über Streckenanpassungen und die Umwandlung von Hua Lamphong in ein Gewerbegebiet diskutieren.