Von: Björn Jahner | 07.10.21

BANGKOK: Am Freitag wird mit dem Mahanakhon Skywalk die höchste Attraktion Bangkoks für Besucher wiedereröffnet.

Dabei handelt es sich um eine Plattform mit gläsernen Bodenplatten und gläsernem Geländer, die einen atemberaubenden Blick auf die Millionenmetropole bietet – bei klarer sich sogar bis nach Pattaya. Bei einem Spaziergang in luftigen 310 Metern Höhe können sich Wagemutige einen Kick holen, vorausgesetzt sie sind schwindelfrei.

Mutprobe 314 Meter über Bangkok

Der Mahanakhon Tower im Stadtteil Bang Rak gilt mit seiner unverwechselbaren „verpixelten“ Helix als eines der Wahrzeichen von Bangkok, für dessen aufsehenerregendes Design im Stil der Postmoderne der renommierte deutsche Architekt Ole Scheeren verantwortlich zeichnet. Mit 314 Metern ist der höchste Wolkenkratzer des Landes an sich bereits ein Superlativ, dessen Exklusivität mit den The Ritz-Carlton Residences und dem L'Atelier de Joël Robuchon unterstrichen wird. Der Skywalk befindet sich in der 78. Etage und ist ohne Frage eine der spektakulärsten Touristenattraktionen der thailändischen Hauptstadt.

Mit seiner mit seiner „verpixelten“ Helix gilt der Mahanakhon Tower als eines der Wahrzeichen von Bangkok. Foto: epa/Diego Azubel

Flashsale-Tickets inklusive Mocktail

Zur Wiedereröffnung des Mahanakhon Skywalk wird nur drei Tage (06.–08. Oktober 2021) ein so genannter „Flash Sale“ mit einreduziertem Eintrittspreis in Höhe von 450 Baht angeboten. Im Preis inklusive ist ein Mocktail. Die „Flashsale“-Tickets müssen innerhalb von 60 Tagen eingelöst werden und sind nur online erhältlich. Ein besonderes Erlebnis ist ein Besuch zum Sonnenuntergang.

Mahanakhon Tower, Silom, Bang Rak, Bangkok 10500. Standort auf Google Maps. Öffnungszeiten: Täglich von 10.00 bis 19.00 Uhr.