Bangkok zweitbeste Stadt für E-Nomaden

BANGKOK: Laut einer neuen Studie von The Instant Group – ein britischer Anbieter für flexible Arbeitslösungen –ist Bangkok die zweitbeste Stadt der Welt, in der man als digitaler Nomade arbeiten kann, weil die Metropole eine gute Mischung aus Unterkünften, WiFi-Spots, Verkehrsmitteln und Gastronomie bietet.

Die Studie ergab, dass Bangkok in der Rangliste nur von Lissabon, Portugal, übertroffen wurde. Die beeindruckende Position der thailändischen Hauptstadt wurde auf das köstliche lokale Essen, die Verfügbarkeit von über 15.000 Hochgeschwindigkeits-WiFi-Spots, die hervorragenden Transportmöglichkeiten sowie die weltweit günstigsten Unterkünfte zurückgeführt, die im Durchschnitt 27 Pfund (1.174 Baht) pro Nacht bei Airbnb kosten.

Schlüsselfaktoren für flexible E-Nomaden sind günstige Lebenshaltungskosten, ganzjährig sommerliche Temperaturen, Breitbandgeschwindigkeit, Landschaft und Verkehrsmittel, wobei Bangkok in all diesen Kategorien gut abschneidet.

Viele große Touristenhochburgen rangieren auf der Liste vergleichsweise weit unten, darunter London, Paris und Venedig, die alle weit unter einigen unerwarteten Gewinnern wie Thessaloniki, Göteborg und San Jose liegen.

Mehr als die Hälfte der in der Studie untersuchten 60 besten Städte befinden sich in Asien. Städte wie Seoul, Kuala Lumpur, Singapur und Hongkong bieten faszinierende Reiseerlebnisse, Landschaften und Speisen sowie eine hervorragende Anbindung, Infrastruktur und überschaubare Lebenshaltungskosten, heißt es in der Studie.

In einigen Städten wie Singapur und Hongkong war die Nachfrage nach flexiblen Büroflächen hoch, da immer mehr Menschen nach neuen Möglichkeiten der Arbeitsplatznutzung suchen und kreative Co-Working-Spaces, Besprechungsräume und Büros mit Servicedienstleistungen finden, in denen sie auf Reisen arbeiten können.

Was die Konnektivität anbelangt, so wies Singapur mit 256 Mbit/s die schnellste durchschnittliche Breitbandgeschwindigkeit in der Studie auf, während Jakarta über 97.000 WiFi-Hotspots in der ganzen Stadt hat.

Im Jahr 2021 gibt es weltweit bereits 35 Millionen digitale Nomaden, wobei der Trend durch die Technologie, die wachsende Nachfrage nach flexiblen Arbeitsplätzen und die zunehmende Einführung von Hybridarbeit angetrieben wird.

Einige digitale Nomaden sind nur für einige Monate unterwegs, während andere dies mehrere Jahre lang tun. Aus der Studie geht hervor, dass 80 Prozent der digitalen Nomaden es vorziehen, 3 bis 9 Monate an einem Ort zu bleiben. Die Fortschritte in den Bereichen Technologie, Fernarbeit und Arbeitsplatzkultur bedeuten, dass bis 2035 eine Milliarde Menschen als digitale Nomaden leben und arbeiten könnten.

Prognosen zufolge wird einer von drei Arbeitnehmern weltweit als E-Nomade arbeiten.

Viele Berufe eignen sich für den Lebensstil eines digitalen Nomaden. Mehr als die Hälfte arbeitet im digitalen Marketing, in der Informatik, in der Kreativbranche oder im Bereich Text und Design, aber das ist nur ein kleiner Ausschnitt aus dem Spektrum der Tätigkeiten, die von Fernarbeitern ausgeübt werden können.

Alles, was sich hinter einem Bildschirm erledigen lässt, könnte von einem digitalen Nomaden erledigt werden, sei es die Vermittlung von Versicherungen, die Ernährungsberatung oder die Personalverwaltung.

Die Trends bei Gewerbeimmobilien spiegeln den Trend hin zu mehr Flexibilität am Arbeitsplatz. Die Marktprognose der Instant Group zeigt, dass der Anteil flexibler Arbeitsbereiche am gesamten Büromarkt bis 2025 von 5 Prozent auf fast 13 Prozent steigen wird.

Da sich die Rolle des Büros verändert und die Flexibilität weltweit zunimmt, werden mehr Menschen zum Reisen in der Lage sein, da sie praktisch von jedem Ort aus arbeiten können.