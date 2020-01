Von: Redaktion DER FARANG | 08.01.20

BANGKOK: Die thailändische Hauptstadt bietet Backpackern das preiswerteste Essen an, während Vietnams Hauptstadt Hanoi das billigste Reiseziel in Asien ist.

Die Alpha-Reiseversicherung hat für Rucksacktouristen die Kosten pro Tag für Hostel, Transport, Mahlzeiten, Getränke und Attraktionen errechnet. Wenn das Budget ausschlaggebend ist, ist Hanoi ein Muss in Asien. Die Hauptstadt bietet das beste Preis-Leistungs-Verhältnis bei pro Tag 18,30 US-Dollar. Das beinhaltet ganztägig Essen, Getränke, Attraktionen, Transport sowie eine Übernachtung. Thailands nördliche Stadt Chiang Mai steht auf Platz sieben. Das billigste Land für Reisen in Asien ist Vietnam. Drei vietnamesische Städte gehören zu den Top 5 der Studie, neben Hanoi sind es Ho Chi Minh und Hoi An auf den Plätzen 3 und 5.

Exotische Speisen zum günstigsten Preis gibt es im Feinschmeckerparadies Bangkok bei pro Tag 5,95 Dollar. Thailand liegt im Mittelfeld, wenn es um die Erschwinglichkeit für Rucksacktouristen geht. Am anderen Ende der Skala befindet sich Tokio - die teuerste Stadt in Asien mit einem Tagespreis von 72,58 Dollar, sie ist die teuerste Stadt für Transport, Mahlzeiten und Getränke.