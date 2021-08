KHON KAEN/CHIANG RAI: Die Polizei in Khon Kaen und Chiang Rai hat am Mittwoch drei Personen festgenommen, die rund 3.500 Waffen und fast eine Million Kugeln online zum Kauf anboten.

Laut Generalleutnant Kornchai Klaiklueng, Kommissar des Cyber Crime Investigation Bureau, wurde ein 38-jähriger Mann in Khon Kaen sowie zwei 43-Jährige in Chiang Rai mit illegalen Waffen und Kugeln im Gesamtwert von etwa 50 Millionen verhaftet. Die Waffen lagerten an fünf Orten in den beiden Provinzen.

Bei Durchsuchung von drei Häusern im Tambon Sila in Khon Kaen fanden die Beamten 1.414 Gewehre, 122 nicht registrierte Pistolen und 920.000 Schuss Munition. In Chiang Rai beschlagnahmte Polizei in zwei Geschäfte für Luftdruckwaffen 1.786 nicht registrierte Gewehre, 224 Pistolen und 57.500 Kugeln. Die Waffen sollen aus Indonesien, Schweden, den Vereinigten Staaten, der Türkei, Spanien und China ins Land geschmuggelt worden sein.

Auf einer Website wurde für die Waffen geworben. Kunden aus dem ganzen Land bestellten über die Chat-App LINE und zahlten über Banken. Die illegale Ware erhielten sie über einen Paketzusteller. Die Bande war etwa fünf Jahre lang aktiv, hatte landesweit mehr als 50.000 Abnehmer und verkaufte täglich Hunderte von Waffen, sagte Polizeigeneralleutnant Kornchai. Die Bande habe sogar einen YouTube-Kanal eingerichtet, um Bewertungen ihrer Produkte zu präsentieren.