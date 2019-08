Von: Björn Jahner | 28.08.19

Mit den neuen Gehwegplatten in maritimer Optik wird die Strandpromenade quasi bis zum Kreisverkehr in Naklua verlängert. Fotos: Jahner

PATTAYA: Seit der Eröffnung des Einkaufszentrums Terminal 21 Pattaya wird das Gebiet rund um den bei Touristen wie Einheimischen gleichermaßen beliebten Konsumtempel in Naklua ordentlich herausgeputzt.

Noch sind die Bauarbeiten längst nicht abgeschlossen. Doch schon bald wird man hier herrlich vom Plaloma-Kreisverkehr zum Strand flanieren können.

Als Beispiele sind die komplett renovierte Tiffany's Show Pattaya inklusive Shooting Range und der neue, ebenfalls dazugehörige Thai Marché an der Second Road zu nennen, der aufgefrischte Best Supermarket gegenüber der Shopping Mall sowie natürlich auch Neuausrichting vom Amari Hotel an der Beach Road mit milliardenschweren Neubauten.

Investition in die städtische Infrastruktur

Auch die Stadt Pattaya scheint erkannt zu haben, dass sich eine Investition in die Infrastruktur durchaus auszahlt und hat nach der erfolgreich abgeschlossenen Renovierung des Torbogens zu Ehren des thailändischen Königshauses – zwischen den Luxushotels Amari Pattaya und Dusit Thani Pattaya – jetzt damit begonnen, den seit vielen Jahren brachliegenden Bürgersteig auf beiden Seiten der Straße komplett neu zu errichten. Nach Fertigstellung wird man auf dem Abschnitt zwischen dem Kreisverkehr und dem Pattaya Beach ungetrübt flanieren können, wovon letztendlich auch das bisher nur schwer erreichbare Büro von Thai Airways International an der scharfen Linkskurve am Anfang der Beach Road profitieren wird.

Nach dem Shoppen an den Strand flanieren

Auch der Torbogen zu Ehren Seiner Majestät König Vajiralongkorn erstrahlt im neuen Glanz.

Wie auch auf der Strandpromenade wird der neue Gehweg mit schicken blauen und grauen Gehwegplatten bestückt, womit der maritime Charakter des Seebads unterstrichen wird. Auch wenn die blaue Farbe bei den Witterungsverhältnissen der Tropen gewiss nur für kurze Zeit erstrahlen wird, darf man sich durchaus freuen, hier bald ohne Stolperfallen bequem zu Fuß zum Strand gehen zu können. Auch die Drainage wurde auf dem Abschnitt komplett erneuert.