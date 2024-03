Von: Redaktion DER FARANG | 24.03.24

BANGKOK: Der Baht hat den tiefsten Stand seit fünf Monaten erreicht. Die Entwicklung wirft ein Schlaglicht auf die wirtschaftlichen Herausforderungen Thailands. Experten richten ihr Augenmerk nun auf die Exportzahlen der kommenden Woche.

In der letzten Woche verzeichnete der thailändische Baht einen stetigen Wertverlust und erreichte mit 36,48 Baht pro US-Dollar seinen niedrigsten Stand seit fünf Monaten. Diese Tendenz steht in Einklang mit den Bewegungen anderer Währungen in der Region. Das Kasikorn Research Center merkt an, dass diese Schwäche schon zu Wochenbeginn einsetzte und den allgemeinen Trends in Asien folgt.

Der US-Dollar gewinnt an Fahrt

Vor der anstehenden Sitzung der Federal Reserve stärkte sich der US-Dollar, unterstützt von der Erwartung, dass die Fed ihre Wirtschaftsprognosen anpassen und die Zinspolitik möglicherweise überdenken wird.

Parallel dazu verlor der Baht auch im Vergleich zum japanischen Yen an Wert. Dies folgte auf die Ergebnisse der Bank of Japan (BOJ), die im Einklang mit den Markterwartungen standen, darunter eine leichte Anpassung der kurzfristigen Zinsraten und strategische Veränderungen in ihrer Ankaufspolitik. Die BOJ signalisierte eine vorsichtige Haltung hinsichtlich einer unmittelbaren Verschärfung ihrer Geldpolitik.

Nach dem Treffen der Fed erholte sich der Baht kurzfristig, da die Fed ihre Wirtschafts- und Inflationsprognosen für die USA anhob, was den Erwartungen entsprach. Die Zinsaussichten der Fed, die eine mögliche Senkung in Aussicht stellten, ließen den Baht temporär stärken.

Anhaltende Schwäche des Baht

Trotz einer kurzzeitigen Erholung setzte sich die Schwäche des Baht fort. Der US-Dollar wurde durch die geldpolitische Lockerung anderer Zentralbanken, wie die überraschende Zinssenkung der Schweizerischen Nationalbank und die geldpolitischen Signale der Bank of England, weiter gestärkt. Zudem belasteten die Nettoverkäufe thailändischer Aktien und Anleihen durch ausländische Investoren sowie ein Rückgang der Goldpreise die Währung zusätzlich.

Am Freitag, den 22. März, erreichte der Baht mit 36,48 Baht pro Dollar erneut ein Tief, erholte sich aber zum Marktschluss auf 36,38 Baht, verglichen mit 35,78 Baht am vorangegangenen Freitag. Die Verkaufszahlen thailändischer Wertpapiere durch ausländische Anleger beliefen sich auf Nettoverkäufe in Höhe von 37,762 Millionen Baht für Aktien und 15,497 Millionen Baht für Anleihen.

Für die Woche vom 25. bis zum 29. März prognostiziert die Kasikorn Bank einen Handelsbereich für den Baht von 36,00 bis 36,90 Baht pro Dollar. Dabei sind vor allem die Kapitalflüsse, die Exportzahlen und die Wirtschafts- und Finanzberichte Thailands von Interesse.

Wichtige US-Wirtschaftsindikatoren der nächsten Zeit umfassen unter anderem den Verkauf neuer Häuser, Bestellungen für langlebige Güter und die persönlichen Einkommen und Ausgaben. Auch der Markt wartet auf die Industriegewinnzahlen aus China und das britische BIP für das vierte Quartal.

Thailands wirtschaftliche Weichenstellung

Thailand steht vor der Herausforderung, seine Wirtschaft in einem schwierigen globalen Umfeld zu stabilisieren. Eine schwächere Währung kann zwar kurzfristig den Export fördern, doch sind langfristige strategische Maßnahmen für ein nachhaltiges Wachstum unerlässlich. Die Tourismusbranche, ein Schlüsselsektor der thailändischen Wirtschaft, könnte von einem günstigen Wechselkurs profitieren, indem Thailand für ausländische Besucher attraktiver wird. Doch die Balance zwischen der Wiederbelebung des Tourismus nach der Pandemie und der Aufrechterhaltung der finanziellen Stabilität bleibt eine komplexe Aufgabe.

Die Bank of Thailand steht vor der schwierigen Entscheidung, die Inflation zu bekämpfen, ohne das Wachstum zu bremsen. Angesichts der jüngsten globalen Finanzmarktentwicklungen und der Maßnahmen anderer Zentralbanken ist eine abgewogene Reaktionsstrategie gefordert. In diesen unsicheren Zeiten ist es entscheidend, dass sowohl politische Entscheidungsträger als auch Wirtschaftsakteure anpassungsfähig bleiben und proaktiv auf Veränderungen in der globalen Wirtschaftslandschaft reagieren.