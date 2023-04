Baerbock: Werden als G7-Staaten Russland Entschlossenheit zeigen

SEOUL/KARUIZAWA: Die G7-Staaten wollen Russlands Aggressionen in der Ukraine nach Angaben von Außenministerin Annalena Baerbock weiter entschieden entgegentreten. «Jetzt geht es darum, (Russlands Präsidenten Wladimir) Putin unsere Entschlossenheit zu zeigen, dass er seine Ziele auch nicht durch Zermürbung und Ermüdung erreichen wird», sagte Baerbock am Sonntag in Seoul vor ihrer Abreise nach Japan zum Treffen der G7-Außenministerinnen und Außenminister in Karuizawa. «Als G7 sind wir gemeinsam stark, weil wir ganz genau wissen, wofür wir eintreten: Für eine internationale Ordnung, in der Rechtsstaatlichkeit und Völkerrecht Vorrang haben vor dem Recht des Stärkeren», so Baerbock.

Als «Krisenteam im Dauereinsatz» habe die G7 wirtschaftsstarker Demokratien im vergangenen Jahr Russlands Aggression «eine Schranke nach der anderen entgegengesetzt: mit der Winterhilfe für die Menschen in der Ukraine, mit den Russlandsanktionen und dem Ölpreis-Deckel. Mit unserer Unterstützung hat die Ukraine Russlands Energiekrieg und der Winteroffensive standgehalten», sagte Baerbock. «Beim Treffen in Japan werden wir unser Engagement nachschärfen.»

Die G7-Außenminister wollten von Sonntagabend (Ortszeit) bis Dienstag über den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine und auch über den Umgang mit dem international immer aggressiver auftretenden China und die Entwicklungen im Indopazifik beraten. «Als Demokratien sind wir dann erfolgreich im Systemwettstreit mit autokratischen Kräften, wenn unsere Partner und Freunde auf der ganzen Welt Vertrauen in uns haben. Wir müssen vermeiden, dass unsere Einigkeit von anderen als Abgrenzung missverstanden wird oder dass neue Gräben aufgerissen werden», erklärte Außenministerin Baerbock.

Die Beratungen in Karuizawa dienen der Vorbereitung für den G7-Gipfel im nächsten Monat in der japanischen Stadt Hiroshima, zu dem auch Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) anreisen wird. Der G7 gehören neben Deutschland auch Frankreich, Italien, Japan, Kanada, die USA und Großbritannien an. Japan hat dieses Jahr die G7-Präsidentschaft inne.