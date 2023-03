Axt-Angriff auf Palästinenser: Zwei israelische Siedler angeklagt

TEL AVIV: Zwei israelische Siedler sind nach einem Angriff auf Palästinenser im Westjordanland wegen Terrorverdachts angeklagt worden. Sie sollen eine palästinensische Familie in einem Auto in der Stadt Huwara im Westjordanland mit einer Axt und Steinen attackiert haben, teilte der Inlandsgeheimdienst Schin Bet am Donnerstag mit. Sie seien «Teil einer gewalttätigen Gruppe, die darauf abzielt, Palästinensern Schaden zuzufügen und die Aktivitäten der Sicherheitskräfte zu stören».

Der Vorfall ereignete sich demnach rund eine Woche nachdem es in Huwara zu schweren Ausschreitungen gekommen war. Nach einem Anschlag vor rund einem Monat, bei dem zwei Brüder getötet worden waren, setzten israelische Siedler dort Häuser, Läden und Autos in Brand. Ein Palästinenser wurde getötet, mehrere palästinensische Familien mussten aus ihren brennenden Häusern gerettet werden. Es gab rund 100 Verletzte.

Der rechtsextreme israelische Finanzminister Bezalel Smotrich, der auch für den Siedlungsausbau im Westjordanland zuständig ist, forderte danach, der Staat solle Huwara «ausradieren». Später distanzierte er sich von diesen Äußerungen. Durch die Stadt führt eine Straße, die jeden Tag auch von vielen Siedlern genutzt wird.

Die Sicherheitslage in Israel und den Palästinensergebieten ist bereits seit langem extrem angespannt. Seit Beginn des Jahres wurden 14 Israelis und eine Ukrainerin bei Anschlägen durch Palästinenser getötet. Im gleichen Zeitraum kamen 87 Palästinenser ums Leben - sie wurden etwa bei Zusammenstößen mit der israelischen Armee oder nach eigenen Anschlägen erschossen.

Israel hatte 1967 das Westjordanland und Ost-Jerusalem erobert. Dort leben heute mehr als 600.000 israelische Siedler. Die Palästinenser beanspruchen die Gebiete für einen unabhängigen Staat Palästina mit dem arabisch geprägten Ostteil Jerusalems als Hauptstadt.