Australisches Mitglied der Hell's Angels verhaftet

PATTAYA: Die Polizei hat ein Mitglied der australischen Hell's-Angels-Bande festgenommen, das wegen Drogenstraftaten in Westaustralien gesucht wird. Der Mann lebte mit seiner thailändischen Freundin in Pattaya.

Die Immigration hat das Visum des Australiers widerrufen, er soll nach Australien ausgewiesen werden. General Archayon Kraithong, Kommandeur der Abteilung 3 der Immigration, teilte Reportern auf einer Pressekonferenz in Bangkok mit, der Haftbefehl sei auf das Jahr 2017 datiert worden. Der Mann wurde in Australien mehr als 20 Mal verhaftet, unter anderem wegen des Besitzes illegaler Waffen und Drogen.

Ein Beamter bestätigte, der Verhaftete sei im September 2016 an einem gewaltsamen Angriff auf zwei thailändische Brüder in Pattaya beteiligt gewesen, zusammen mit zwei anderen australischen Mitgliedern der Motorradgang. Er steht auch im Verdacht, am illegalen Handel mit Drogen und Waffen beteiligt gewesen zu sein und Thailand als Treffpunkt genutzt zu haben, um Aktivitäten in Australien zu organisieren. Der australische Chef der Hell's Angels in Pattaya, Wayne Schneider, wurde 2015 zu Tode geprügelt. Laut der Polizei war es ein drogenbedingter Streit. Der Australier Antonio Bagnat wurde wegen Mordes zum Tode verurteilt, die Todesstrafe zu einer lebenslangen Haft umgewandelt.