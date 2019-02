Von: Björn Jahner | 13.02.19

PATTAYA: Ein gefundenes Fressen für die Thai-Medien und willkommene Abwechslung zu den derzeit weniger erfreulichen Nachrichten à la gesundheitsschädigende Luftverschmutzungen oder neue Visa-Anforderungen für Langzeitresidenten stellt ein Vorfall in Pattaya dar, wo ein Ausländer in flagranti erwischt wurde, wie er von einem fahrenden Baht-Bus auf die Straße urinierte.

Der Vorfall soll sich auf der Sukhumvit Road ereignet haben. Unfreiwilliger Zeuge dieses absolut unangemessenen Verhaltens wurde ausgerechnet Pramet Ngamphichet, Wahlkandidat für die Region 7 bei den anstehenden Parlamentswahlen, der wegen einer roten Ampel an der Abzweigung nach Huay Yai jedoch keine Wahl hatte, sich der Situation entziehen zu können und direkt neben dem Pick-up-Taxi zum Stehen kam. So tat er was er tun musste und hielt die Notdurft des dunkelhäutigen Mannes im Bild fest, der lautstark von seinen johlenden Freunden angefeuert wurde. Pramet nutzte die Rotphase dennoch dazu, um den Fahrer des Pick-up-Taxis durch einen seiner Mitarbeiter informieren zu lassen, was er da gerade gesehen hatte (was in thailändischen Medien übrigens als „riesige Anakonda“ bezeichnet wurde). Der Fahrer beteuerte, von dem sittenwidrigen Vorfall an Bord seines Fahrzeuges nichts mitbekommen zu haben, zeigte sich jedoch kooperativ und willigte ein, die Ausländer bei der Polizeistation Pattaya abzuliefern statt sie zum gebuchten Fahrtziel zu bringen. Die Ausländer schienen jedoch den Braten gerochen zu haben und zogen es beim Erreichen der Polizeiwache vor, in alle Himmelsrichtungen die Flucht zu ergreifen.