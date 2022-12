Von: Björn Jahner | 29.12.22

PHUKET: Ein amerikanischer Mann, der am Mittwoch nach einem Sturz aus dem dritten Stock des internationalen Flughafens von Phuket schwere Verletzungen erlitten hatte, wurde zwischenzeitlich für tot erklärt.

Der Internationale Flughafen Phuket hatte am Mittwochnachmittag (28. Dezember 2022) um 16.00 Uhr eine Pressemitteilung zu dem Vorfall herausgegeben. Darin heißt es, dass ein männlicher ausländischer Passagier aus dem dritten Stock der Abflugplattform des internationalen Terminals „gesprungen“ sei. Bisher haben die Ermittler die Ursache des Sturzes jedoch noch nicht eindeutig geklärt.

Die Touristenpolizei von Phuket teilte zwischenzeitlich der Presse mit, dass der Ausländer später als 35-jähriger Amerikaner identifiziert wurde. Er wurde später in einem Krankenhaus für tot erklärt. Die Polizei setzt ihre Ermittlungen fort, um die Ursache des Sturzes zu klären.

Der Amerikaner reiste am 13. Dezember 2022 über die Einwanderungsbehörde am Flughafen Bangkok nach Thailand ein. Er kam am 17. Dezember 2022 in Phuket an und checkte in einem Hotel in der Nähe des internationalen Flughafens von Phuket ein.

Hier die Original-Pressemitteilung zum Vorfall des Flughafenbetreibers: