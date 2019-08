Von: Redaktion DER FARANG | 02.08.19

CHIANG MAI: Behörden warnen Touristen, die Bestattungsstätte der königlichen Lanna-Familie im Wat Suan Dok zu besteigen.

Einheimische hatten sich darüber beschwert, dass ausländische Urlauber auf der für Thai heiligen Bestattungsstätte herumkletterten, dort von sich Fotos machten und diese auf Instagram posteten. Das sei ein Akt der Entweihung, ob beabsichtigt oder nicht, finden Thais. Inzwischen wurden an jeder der 14 Begräbnisstätten Schilder mit der Aufschrift „Kein Zutritt“ in Englisch und Thai angebracht. In den Begräbnisstätten befinden sich die eingeäscherten Überreste von Mitgliedern der Lanna-Königsfamilie, die einen bedeutenden Teil der Geschichte Chiang Mais ausmachen. Kulturelle Missverständnisse, heißt es weiter bei den „Workpoint News“, seien in Bezug auf Thailands heilige Tempel und wichtige kulturelle Sehenswürdigkeiten nichts Neues.