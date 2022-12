​Aus für Brasilien 

DOHA: Kroatien zieht als erstes Team ins Halbfinale der Fußball-WM ein. Das Team um Superstar Luka Modric besiegte Brasilien im Elfmeterschießen. Zweiter Halbfinalist ist Argentinien - dank Lionel Messi.

Der Traum vom sechsten WM-Titel ist für Rekord-Champion Brasilien wieder frühzeitig geplatzt. Das Team um Superstar Neymar verlor am Freitag gegen Vize-Weltmeister Kroatien 2:4 im Elfmeterschießen und schied damit zum vierten Mal bei den letzten fünf WM-Turnieren im Viertelfinale aus. Nach 120 Minuten hatte es 1:1 gestanden. Die Brasilianer Rodrygo und Marquinhos scheiterten vor 43.893 Zuschauern in Al-Rajjan vom Elfmeterpunkt. In der Verlängerung hatte Superstar Neymar (105.+1) das brasilianische Führungstor erzielt, Bruno Petkovic gelang der Ausgleich (117.).

Die im bisherigen Turnier so harmlosen Kroaten hingegen dürfen von einer Wiederholung von 2018 träumen. Im Halbfinale treffen Luka Modric und Co. am Dienstag (20.00 Uhr MEZ) auf Argentinien mit Superstar Lionel Messi. Mit dem 4:3 im Elfmeterschießen gegen die Niederlande belohnten sich die Südamerikaner um den 35 Jahre alten Superstar für einen kämpferischen Auftritt. Die Niederländer Virgil van Dijk und Steven Berghuis zeigten im Krimi vom Punkt Nerven. Nach den Treffern durch Nahuel Molina (35. Minute) und Messi (73./Foulelfmeter) zur 2:0-Führung schien der Sieg der Argentinier bereits in der regulären Spielzeit ausgemachte Sache. Doch mit seinen späten Toren rettete Wout Weghorst (83./90.+11) die Niederländer in die Verlängerung, die torlos blieb.

Am Samstag werden bei der WM die Viertelfinals komplettiert. Im Mittelpunkt steht dabei der europäische Klassiker zwischen Weltmeister Frankreich und Vize-Europameister England (20.00 Uhr MEZ/ZDF und MagentaTV). Dabei kommt es zum Aufeinandertreffen der Stürmerstars Kylian Mbappé und Harry Kane. «Ich bin mir sicher, England wird sich auf Mbappé vorbereitet haben. Aber er kann den Unterschied machen», sagte Frankreichs Trainer Didier Deschamps. Während Mbappé bereits vor vier Jahren den WM-Pokal geholt hatte, wartet Kane immer noch auf einen großen internationalen Titel.

Im ersten Spiel des Tages treffen indes Ex-Europameister Portugal und Außenseiter Marokko (16.00 Uhr MEZ) aufeinander. Bei den Portugiesen dreht sich alles um die Frage, ob der fünfmalige Weltfußballer Cristiano Ronaldo wieder auf die Bank muss. Trainer Fernando Santos ließ einen Einsatz von CR7 offen. Marokko träumt indes nach dem Coup gegen Spanien vom erstmaligen Halbfinal-Einzug einer afrikanischen Mannschaft.

Unterdessen gehen beim Deutschen Fußball-Bund die Aufräumarbeiten nach dem Vorrunden-Aus weiter. Dabei schließt Fredi Bobic nach dem Rücktritt von Direktor Oliver Bierhoff ein Engagement beim DFB nicht aus. «Die Inhalte müssen immer im Vordergrund sein», sagte der Geschäftsführer Sport von Hertha BSC am Freitagnachmittag bei MagentaTV über einen möglichen Job als Sportdirektor beim DFB. DFB-Präsident Bernd Neuendorf will sich zum ersten Mal seit der Rückkehr aus Katar am kommenden Dienstag (13. Dezember, 12.00 Uhr) der Öffentlichkeit präsentieren.