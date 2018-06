Atemberaubende Reiseziele in Südostasien

Von: Redaktion DER FARANG | 08.06.18

BANGKOK: Südostasien ist eine Gruppe von verschiedenen Ländern zwischen dem Indischen Ozean und dem Pazifischen Ozean mit indigenen Kulturen, die von der indischen, chinesischen und westlichen Kultur beeinflusst werden. Die Region umfasst das bevölkerungsreichste muslimische Land der Welt, sehr prominente buddhistische Länder und bedeutende christliche sowie hinduistische Gemeinschaften. Die Region ist seit langem ein beliebtes Reiseziel für Rucksacktouristen, bekannt für ihre perfekten Strände, schmackhafte Küche und niedrige Preise.

Zwischen Kultur und Abenteuer

Südostasien gilt dank seiner Vielfalt und exotischen Größe als eines der weltweit beliebtesten Reiseziele für Alleinreisende, Globetrotter und Rucksacktouristen. Es ist ein fabelhaftes Sammelsurium mit seinen pulsierenden kosmopolitischen Städten, kleinen ethnischen Dörfern, Reisfeldern und UNESCO-Welterbestätten. Darüber hinaus ist Südostasien mit einer Fülle von Naturwundern gesegnet, darunter Flüsse, malerische Lagunen, tosende Wasserfälle, grüne Berge und unberührte Strände - gute Gründe, Südostasien auf einer Kreuzfahrt erkunden zu wollen. Südostasien spricht aktive, abenteuerlustige Reisende an, die durch den dampfenden Dschungel wandern, in einigen der besten Korallenriffe der Welt tauchen, campen oder Wildwasser-Rafting ausprobieren wollen. Aber auch den weniger aktiven Reisenden bietet die Region etwas, die sich nach einem Tag mit Tempel- und Kulturbesuchen in einem Luxushotel entspannen wollen.

Wandern in Vietnam oder Bali

Sapa ist berühmt für seine wunderbare, zerklüftete Landschaft - eine sehr fotogene vietnamesische Stadt, die mit ihren tiefen Tälern, verlockenden Reisterrassen und dichtem Nebel beeindruckt. 1922 von den Franzosen als Bergstation gegründet, bietet diese aufstrebende Destination auch eine Vielzahl an vietnamesischen Köstlichkeiten und charmanten französischen Kolonialvillen. Ein Besuch in diesem Teil Südostasiens ermöglicht es Touristen, das Bergvolk kennenzulernen und in seine Kultur einzutauchen. Als einer der besten Orte für Alleinreisende gilt Bali - mit seinen Sandstränden sowie abwechslungsreichen Hügel- und Berglandschaften. Weltweit gefeiert und preisgekrönt, hat Bali eine Fülle von archäologischen und historischen Attraktionen zu bieten und wird den müden Geist mancher Besucher mit seiner zutiefst spirituellen und einzigartigen Kultur heilen.

Eine kulinarische Reise nach Malaysia

Mit seiner schmackhaften Mischung aus malaiischen, chinesischen und indischen Einflüssen ist Penang wirklich eine Attraktion in Südostasien, die man im wahrsten Sinne des Wortes genießen sollte. Bekannt als Foodie's Nirvana, wimmelt es in Penang von leckeren Gerichten, die herzhafte Suppen, köstliche Laksas und würzige Currys bieten. Hier können Reisende die einheimischen Speisen live erleben und sich an Geschmacksnuancen erfreuen, die in westlichen Kulturen kaum bekannt sind. Gäste tauchen live ein in das Abenteuer Südostasien. Und wenn Reisende endlich genug von den Köstlichkeiten probiert haben, fahren sie nach Georgetown, das zum UNESCO-Weltkulturerbe gehört.

Der Komodo Nationalpark in Indonesien

Der Komodo-Nationalpark, der als eines der neuen 7 Weltwunder gewählt wurde, ist ein bemerkenswerter Wildpark, der auf der Reisezielliste jedes Tierliebhabers stehen sollte. Denn der Park ist die Heimat des Komodo-Drachens (der größten Eidechse der Welt). Dieses UNESCO-Weltkulturerbe wird Reisende mit seinen mächtigen und gigantischen Eidechsen und anderen interessanten Tieren begeistern. Hier können Besucher Wanderungen unternehmen, spektakuläre Sonnenuntergänge genießen und tauchen gehen. Wer einen unvergesslichen Sonnenaufgang in Südostasien erleben möchte, sollte zudem den Mount Bromo besuchen - zweifellos einer der markantesten Orte auf der Erde, um einen Sonnenaufgang zu beobachten.