Anstieg religiöser Spannungen

Von: Michael Lenz | 01.07.19

SÜDOSTASIEN: Parlaments­abgeordnete der südostasiatischen Staaten fordern „dringliche“ Maßnahmen zur Bekämpfung der steigenden religiösen Intoleranz und Diskriminierung.

„In der ganzen Region sehen wir eine Zunahme der Verbreitung von Hass, Diskriminierung und Gewalt gegen (religiöse) Minderheiten, hieß es in einer Anfang Juni verbreiteten Erklärung der Gruppierung „ASEAN-Parlamentarier für Menschenrechte“ (APHR). Es gebe noch zu viel „Unwissenheit“ als auch „Missverständnisse“ über die Religions- und Glaubensfreiheit als „Teil der Menschenrechte“. Das sei „extrem beunruhigend“, hieß es in der Erklärung. Konkret wurde auf die Gewalt gegen die muslimischen Rohingya in Myanmar, die Zunahme der „religiösen Polarisierung“ in Indonesien und die „gefährliche Manipulation“ von ethnischer Zugehörigkeit und Religion in Malaysia verwiesen.