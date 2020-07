Von: Redaktion DER FARANG | 01.07.20

BERN: In der Schweiz ist die Zahl der nachgewiesenen Infektionen markant gestiegen. Es waren 137 neue Fälle innerhalb von 24 Stunden, wie das Bundesamt für Gesundheit mitteilte.



Am Dienstag waren es 62, am Montag 35 gewesen. Nach den Lockerungen der Corona-Maßnahmen steigen die Zahlen seit Mitte Juni. Deshalb hat die Regierung am Mittwoch erstmals landesweit das Tragen von Masken im öffentlichen Verkehr angeordnet. Bislang wurde nur empfohlen, dort, wo keine Abstände eingehalten werden können, Mund- und Nasenschutz zu tragen.