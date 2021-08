PHUKET: In den Restaurants der Ferieninsel darf ab sofort kein Alkohol mehr ausgeschenkt werden. Das erneute Verbot wurde von Gouverneur Narong Woonciew erlassen und soll mindestens bis zum 16. August in Kraft bleiben.

Die Inselprovinz wurde von dem staatlichen Centre for Covid-19 Situation Administration wegen steigender Covid-19-Fälle von der gelben in die orangefarbene Zone eingestuft. In der vergangenen Woche überstiegen die Infektionen in Phuket die von der Regierung festgelegte Schwelle von 90 Covid-19-Fällen. Die Behörden haben erklärt, dass sie das Phuket Sandbox-Modell, das es vollständig geimpften Ausländern ermöglicht, ohne Quarantäne in die Inselprovinz einzureisen, überdenken werden. Die Sandbox ist noch in Kraft, aber der Provinzgouverneur hat strenge Maßnahmen verhängt:

Restaurants und Cafés können weiterhin Speisen anbieten, aber der Verkauf und Konsum von Alkohol ist nicht erlaubt. Traditionelle Zeremonien wie Hochzeiten, Beerdigungen oder religiöse Aktivitäten sind erlaubt, müssen aber von den zuständigen Behörden genehmigt werden.

Partys oder Versammlungen in öffentlichen Bereichen wie Stränden und Parks sind verboten. Die Einwohner werden aufgefordert, keine Partys, Feiern oder andere festliche Veranstaltungen zu organisieren.

Öffentliche Schwimmbäder müssen geschlossen bleiben, Swimmmingpools in Hotels und Resorts können jedoch geöffnet bleiben.

Lebensmittelgeschäfte müssen von 4 Uhr morgens bis 23 Uhr abends geschlossen bleiben.

Begrenzung der Besucherzahlen auf Märkten.

Stadien, Sportstätten, Fitnesscenter, öffentliche Plätze und Parks müssen um 21 Uhr schließen. Kontaktsportarten sind nicht erlaubt. Bei Sportveranstaltungen sind keine Zuschauer erlaubt.

Die Insel wurde abgeriegelt, mit Ausnahme von Rettungsfahrzeugen und Fahrzeugen, die Medikamente oder andere lebenswichtige Güter ausliefern.

Phukets Grenzen sind für die nächsten zwei Wochen für den Inlandsverkehr auf dem Land-, Luft- und Seeweg gesperrt. Reisende aus Übersee können im Rahmen des Sandbox-Modells weiterhin in die Provinz einreisen.