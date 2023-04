Von: Björn Jahner | 29.04.23

Foto: National News Bureau Of Thailand

BANGKOK: Um unnötige Zwischenfälle oder Komplikationen zu vermeiden, wird der Verkauf von Alkohol in ganz Thailand am Tag der vorzeitigen Stimmabgabe und am Wahltag im nächsten Monat verboten.

Der Verkauf und der Ausschank von Alkohol ist an nachfolgenden Tagen verboten:

Von Samstag, 6. Mai 2023 um 18.00 Uhr bis Sonntag, 7. Mai 2023 um 18.00 Uhr .

um um . Von Samstag, 13. Mai 2023 um 18.00 Uhr bis Sonntag, 14. Mai 2023 um 18.00 Uhr.

Verstöße gegen das Verbot können mit einer Gefängnisstrafe von sechs Monaten oder einer Geldstrafe von bis zu 10.000 Baht oder beidem belegt werden.

Die Behörden forderten die Wähler außerdem auf, sich mit den Regeln für die nächste Wahl vertraut zu machen, um unbeabsichtigte Verstöße zu vermeiden, wie z. B. das Fotografieren eines markierten Stimmzettels oder die Mitnahme eines Stimmzettels aus dem Wahllokal.

Auf der Liste stehen auch der Kauf oder Verkauf von Stimmen, die absichtliche Zerstörung von Stimmzetteln und die Verhinderung der Stimmabgabe durch Wahlberechtigte. Wer gegen das Gesetz verstößt, muss mit empfindlichen Strafen rechnen.