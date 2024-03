Von: Redaktion DER FARANG | 27.03.24

PATONG: Zwei Russen, die nach einer durchzechten Nacht Patong mit Graffiti besprüht haben, wurden jetzt festgenommen. Die Aktion der jungen Männer sorgte für weitreichende Empörung. Ihre Festnahme markiert das Ende eines rücksichtslosen Vandalismuszugs.

In der beliebten Urlaubsdestination Patong auf Phuket endete der unbesonnene Streifzug zweier Touristen abrupt hinter Gittern. Die beiden Männer, im Alter von 23 und 22 Jahren, hatten sich nach einem alkoholreichen Abend dazu entschlossen, verschiedene Orte in der Stadt mit Graffiti zu verunstalten. Dabei hinterließen sie unter anderem die mysteriösen Buchstaben "HRDSHT" auf einem Fußweg, der bereits durch ein Parkverbotsschild gekennzeichnet war, und beschmierten ein Restaurantschild in der Nähe der Government Savings Bank an der Phra Baramee Road, berichtet die Bangkok Post.

Ein virales Video löst Empörungswelle aus

Ihre Handlungen, festgehalten in einem Video, das rasch viral ging, lösten eine Welle der Empörung in den sozialen Medien aus. Das Video zeigte, wie die beiden, augenscheinlich unbeeindruckt von den möglichen Konsequenzen, auf einem Motorrad durch die Nacht fuhren. Jedoch führte die deutliche Spur der Graffiti-Sprühfarbe die Polizei direkt zu ihrem Aufenthaltsort.

Die beiden gestanden unter Einfluss von Alkohol gehandelt zu haben, wobei einer die Hauptverantwortung übernahm, während der andere seine Beteiligung abstreitet. Trotz ihrer Geständnisse sieht sich das Duo nun mit ernsthaften Anklagen wegen Vandalismus konfrontiert und wurde der zuständigen Polizeistation übergeben, in Erwartung ihrer Gerichtsverhandlung.

Vandalismus unter Touristen – ein zunehmendes Problem

Dieser Vorfall unterstreicht ein wachsendes Problem mit Touristen, die durch unüberlegte Aktionen nicht nur für Unmut unter den Einheimischen sorgen, sondern auch das Bild von Phuket als friedliches Urlaubsziel trüben. Die lokalen Behörden stehen zunehmend unter Druck, härtere Maßnahmen gegen solche Vergehen einzuleiten, um die Ordnung aufrechtzuerhalten und das Ansehen der Insel zu schützen.