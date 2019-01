Von: Redaktion DER FARANG | 23.01.19

BANGKOK: Die Polizei hat einen algerischen Taschendieb festgenommen, der an Slytrainstationen und in Einkaufszentren ausländische Urlauber bestohlen hat.

Der 46-Jährige war bereits Anfang Dezember verhaftet worden, Als er immer wieder beteuerte, eine Brieftasche gefunden zu haben, wurde er freigelassen. Am 18. Dezember wurde er jedoch als die Person identifiziert, die einem Briten, der zwischen den Skytrain-Stationen Siam und Mor Chit unterwegs war, eine Brieftasche entwendet hatte. Überwachungskameras zeigten deutlich, dass der Algerier den Briten verfolgt hatte, bevor er nach der Brieftasche griff. Sie enthielt 2.555 britische Pfund und Baht im Gesamtwert von über 100.000 Baht sowie zwei Kreditkarten. Mit den Karten kaufte der Dieb in einem Convenience-Store an der Sukhumvit Soi 13 und Markenprodukte in einem anderen Geschäft ein.