Aktuelles aus dem Erdbebengebiet am Montag

Türkei stellt ersten eigenen Flugzeugträger vor

ISTANBUL: Die Türkei hat wenige Wochen vor den Wahlen einen eigenen Flugzeugträger vorgestellt. Auf dem Kriegsschiff «TCG Anadolu» könnten sowohl Drohnen als auch schwere Helikopter starten und landen, sagte Präsident Recep Tayyip Erdogan am Montag bei einer Zeremonie im Istanbuler Bezirk Tuzla. «Unser Schiff ist so ausgestattet, dass wir bei Bedarf militärische und humanitäre Einsätze in allen Teilen der Welt durchführen können.» Das Schiff ist nach Angaben des Verteidigungsministeriums 230 Meter lang und 32 Meter breit.

Die Türkei befindet sich zurzeit im Wahlkampf. Am 14. Mai finden die Parlaments- und Präsidentenwahlen statt. Erdogan hofft dabei auch auf Stimmen nationalistischer Wähler.

Die Türkei hat in den letzten Jahren unter Erdogan eine teils aggressive Außenpolitik geführt. Sie ist an mehreren Konflikten in der Region beteiligt, unter anderem im Bürgerkriegsland Syrien. Die Beziehungen zum Nachbarn Griechenland sind unter anderem wegen eines Streits um Hoheitsrechte und Erdgasvorkommen im östlichen Mittelmeer schwierig. Nach der Erdbeben-Katastrophe im Februar in der Türkei hat sich das Verhältnis zwischen den beiden Nato-Partnern aber etwas entspannt.