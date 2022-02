Aktuelle Meldungen der Luftfahrt am Sonntag

Flugzeug vor den Komoren abgestürzt - Wrackteile gefunden

MORONI: Nach dem Absturz einer Cessna Caravan mit 14 Personen an Bord läuft vor der Inselgruppe der Komoren die Suche nach Überlebenden. Wrackteile und Gepäckstücke von Bord der einmotorigen Turboprop-Maschine wurden bei der Insel Mohéli gefunden, wie die Fluggesellschaft AB Aviation am Sonntag unter Berufung auf Behördenangaben mitteilte.

Das Propellerflugzeug vom Typ C208B war am Vortag mit 12 Passagieren und der zweiköpfigen Besatzung auf dem Weg von der Hauptstadt Moroni zum Insel-Flughafen Fomboni plötzlich vom Radar verschwunden. Die Unglücksursache war zunächst unklar. Die Komoren liegen vor Afrikas Ostküste im Indischen Ozean.

Rumänien sperrt Luftraum für russische Flugzeuge

BUKAREST: Das EU- und Nato-Land Rumänien hat wegen des russischen Einmarsches in die Ukraine seinen Luftraum für russische Verkehrsflugzeuge gesperrt. Die Überflugs- und Landerechte für Flugzeuge von Unternehmen mit Sitz in der Russischen Föderation würden ausgesetzt, erklärte ein Regierungssprecher am Samstag in Bukarest. Ausgenommen seien lediglich Flüge im Rahmen humanitärer Maßnahmen oder im Zusammenhang mit Notfällen.

Die rumänische Zivilluftraumbehörde (AACR) gab am Samstag eine Notiz heraus, die das Inkrafttreten der Sperre mit sofortiger Wirkung bestätigte. Mehrere EU-Staaten, darunter Polen, Tschechien und Bulgarien, haben bereits den Luftraum für russische Flugzeuge gesperrt. Deutschland bereitet eine derartige Sperre vor.