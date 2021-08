Aktuelle Meldungen der Luftfahrt am Donnerstag

Frankfurter Flughafen mit stärkstem Monat seit Corona-Beginn

FRANKFURT/MAIN: Der Passagierverkehr am Frankfurter Flughafen ist im Ferienmonat Juli weiter aus seinem Corona-Tief herausgekommen. Mit knapp 2,85 Millionen erreichte das Fluggastaufkommen den höchsten Wert seit Beginn der Pandemie, wie der im MDax gelistete Betreiber Fraport am Donnerstag mitteilte. Das war mehr als doppelt so viel wie ein Jahr zuvor, aber immer noch 59 Prozent weniger als vor Beginn der Krise im Juli 2019. Das Aufkommen an Fracht und Luftpost legte im Vergleich zu Juli 2020 um 31 Prozent auf mehr als 192.200 Tonnen zu.

Für das laufende Jahr rechnet Fraport-Chef Stefan Schulte in Frankfurt mit «unter 20 bis 25 Millionen» Fluggästen. 2020 war das Aufkommen auf weniger als 19 Millionen Passagiere eingebrochen, nachdem der Flughafen 2019 mit mehr als 70 Millionen ein Rekordjahr verzeichnet hatte. Schulte erwartet dieses Niveau erst in den Jahren 2025 oder 2026 wieder.

Mehrere Tote bei Hubschrauber-Absturz im Fernen Osten Russlands

MOSKAU: Beim Absturz eines Hubschraubers auf der Halbinsel Kamtschatka im Fernen Osten Russlands sind am Donnerstagmorgen mehrere Menschen ums Leben gekommen.

Die Maschine war am Morgen mit mehreren Urlaubern an Bord zu einem Rundflug über das Kronozki-Naturreservat im Osten der Halbinsel gestartet und aus bisher unbekannten Gründen in den Kronozki-See gestürzt, wie die Agentur Tass berichtete. Nach ersten ungenauen Angaben starben bei dem Absturz acht Menschen, acht weitere Insassen des Helikopters vom Typ Mi-8 seien von Rettungsmannschaften geborgen oder aus eigener Kraft ans Ufer geschwommen. Insgesamt seien drei Besatzungsmitglieder und 13 Touristen an Bord gewesen, hieß es.