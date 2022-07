Von: Björn Jahner | 19.07.22



HUA HIN: Nachdem Thailand die Corona-Beschränkungen gelockert und die Einreisebeschränkungen aufgehoben hat, erhöht der Fuhrbetrieb Roong Reung Coach Co., Ltd. die Zahl der Fahrten pro Tag zwischen Hua Hin und dem internationalen Flughafen Suvarnabhumi in Bangkok.

Ab der Hua Hin Bus Station am Hua Hin Airport startet der Flughafenbus täglich um 10.00, 11.00, 14.00 und 17.00 Uhr zum Suvarna­bhumi International Airport.



zum Suvarna­bhumi International Airport. In Gegenrichtung – von Suvarna­bhumi nach Hua Hin – starten die Busse täglich um 10.00, 12.30, 14.30 und 18.00 Uhr. Die Abfahrt erfolgt am Suvarnabhumi International Airport von Level 1, Gate 8.



Die Linie wird mit klimatisierten First-Class-Bussen betrieben. Fahrzeit: 3,5 Stunden. Fahrpreis: 325 Baht. Auskunft Tel.: 084-697.3773 (Hua Hin), 089-443.7748 (Suvarnabhumi).



Ticketbuchung und weitere Informationen unter Airporthuahinbus.com.