Von: Redaktion DER FARANG | 23.03.24

Ein ägyptischer Tourist verursacht nach einem Streit massive Schäden an einem Taxi in Phuket, was zu seiner Festnahme führte. Foto: Cherng Talay Police

PHUKET/BANG TAO: Ein ägyptischer Reisender wurde nach einem heftigen Wutausbruch, der erheblichen Schaden an einem Taxi anrichtete, gestern zu medizinischen Untersuchungen in ein Krankenhaus gebracht. Der Vorfall ereignete sich in Bang Tao, Phuket und zog weitreichende Konsequenzen nach sich. Dies unterstreicht die unerwarteten Herausforderungen, mit denen Taxifahrer konfrontiert sein können.

Der 53-jährige Taxifahrer Suriya Plodmai berichtete der Polizei, dass er den 31-jährigen ägyptischen Staatsbürger Basem Aly Ismail von Patong nach Bang Tao gefahren hatte, für einen vereinbarten Fahrpreis von 450 Baht. Nach der Ankunft bat Ismail darum, Suriyas Mobiltelefon zu nutzen, um einen Freund anzurufen. Nach der Benutzung weigerte er sich jedoch, das Gerät zurückzugeben.

Unerwartete Eskalation

In einem plötzlichen Wutausbruch zerstörte der Ägypter das geliehene Telefon sowie ein weiteres Gerät des Fahrers, wodurch beide, ein Xiaomi 12 und ein Samsung A54, beschädigt wurden. Seine Wut eskalierte weiter, als er mit einem Eisenstab das Taxi angriff und erheblichen Schaden anrichtete, darunter eine zerstörte Windschutzscheibe, mehrere gebrochene Fenster und eine beschädigte Heckscheibe.

Reaktion und Folgen

Nach dem Vorfall kamen Notdienste zum Ort des Geschehens und brachten den immer noch aufgebrachten Ägypter zunächst ins Thalang Krankenhaus und später ins Vachira Phuket Krankenhaus. Der stellvertretende Polizeichef von Cherng Talay, Kajonkiat Khamwichairat, informierte über die laufenden Ermittlungen und die Absicht, Anklage zu erheben, sobald die Untersuchungen abgeschlossen sind.

Sicherheit im Straßenverkehr Thailands

Zu einem anderen Vorfall wurde ein Taxifahrer in Bangkok festgenommen, der beschuldigt wird, einen Fahrgast sexuell angegriffen zu haben. Des Weiteren wurde ein gewalttätiger Zusammenstoß zwischen Motorradtaxifahrern und einem Taxifahrer in der Nähe des Busbahnhofs in Nord-Pattaya auf Video festgehalten, was die Notwendigkeit unterstreicht, die Sicherheit im Straßenverkehr weiter zu verbessern.