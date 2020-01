Acht Schüsse auf Fahrzeug von „Big Joke“ abgefeuert

BANGKOK: Zwei bisher unbekannte Männer feuerten am Montag in den Abendstunden insgesamt acht Schüsse auf das geparkte Auto des ehemaligen Chefs der Einwanderungsbehörde Surachate Hakparn im Stadtgebiet Surawong ab.

Der Vorfall ereignete sich in der Nähe des bekannten Rotlichtviertels Patpong, das von vielen Touristen aufgesucht wird. Thailands ehemaliger Top-Cop, von den Medien „Big Joke“ genannt, befand sich zum Zeitpunkt der Tat nicht in seinem Fahrzeug, sondern in einem Massage-Etablissement, berichtet „Manager Online“.

Auf Fotos, die in thailändischen Medien veröffentlicht wurden, sind insgesamt acht Einschusslöcher im unteren Bereich der Türen auf der Beifahrerseite des weißen Lexus-SUV zu sehen. Ein leitender Polizeibeamter sagte gegenüber den Medien, dass der Vorfall gründlich untersucht werden würde und dass die Tat schlecht für den Tourismus sei. Ein Motiv für den Anschlag sei bisher nicht erkennbar, so der Ermittler.

In einem zuvor veröffentlichen Bericht hieß es, dass Beamte der Polizeistation Bang Rak um 21.40 Uhr über die Tat informiert wurden. Thailands stellvertretender nationaler Polizeichef Pol. Gen. Wirachai Songmettha untersuchte am Montagabend den Tatort persönlich und informierte die Medien um 2 Uhr am Dienstagmorgen über den Vorfall auf einer Pressekonferenz in der Polizeistation Pathum Wan. Gemäß Khun Wirachai sollen zwei Männer auf einem Motorrad die Tat begangen haben. Beide trugen schwarze Integralhelme. Der Fahrer des Motorrads war mit einer cremefarbenen Jacke, langen Jeans und weißen Sportschuhen bekleidet, der Soziuspassagier trug ein ähnliches Outfit, jedoch eine blaue Jacke.

Aufnahmen einer Überwachungskamera zeigen, dass die beiden Angreifer über die Surawong Road in die Soi Sarika einbogen, zuerst am Wagen von Khun Surachate vorbeifuhren, dann umdrehten und acht Schüsse auf das Fahrzeug abfeuerten. Anschließend flüchteten sie in Richtung der Kreuzung Sam Yan.

Das Fahrzeug wurde nach der Tat in der Zentrale der Royal Thai Police (RTP) von Forensik-Spezialisten untersucht. In den Ermittlungen involviert sind die Polizeistationen Bang Rak und Pathum Wan. Eine weitere Presskonferenz soll in Kürze folgen.

Thailands ehemaliger Vorzeigeermittler „Big Joke“ wurde im April letzten Jahres überraschenderweise von allen seinen Pflichten als Polizist entbunden. Die Gründe für die Entscheidung wurden bis heute nicht bekanntgegeben (DER FARANG berichtete).