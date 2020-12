EILMELDUNG - PATTAYA: In der Provinz Chonburi an der Ostküste des Landes, zu der auch Pattaya gehört, informierten die Gesundheits- und Seuchenschutzbehörden am Montag in den Nachmittagsstunden über 22 neue Covid-19-Fälle.

So wurden 17 neue Fälle in Banglamung (11 Männer & 6 Frauen) und 5 neue Fälle in Mueang Chonburi (4 Männer & 1 Frau) verzeichnet. Nach Aussage der Behörden sollen alle Fälle mit dem Rayong-Cluster in Verbindung stehen. Weitere Informationen werden voraussichtlich im Laufe des Tages bekannt gegeben.