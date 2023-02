BANGKOK: Thailand hat 10 Rettungskräfte entsandt, die sich der Such- und Rettungsmission des USAR-Teams Thailand anschließen, um den Opfern der Erdbebenkatastrophe in der Türkei und Syrien zu helfen.

Ein Erdbeben der Stärke 7,8 und Nachbeben erschütterten am Montagmorgen die Südtürkei und Nordsyrien, wobei bis Freitag mehr als 21.000 Menschen ums Leben kamen und Millionen weitere in beiden Ländern betroffen sind. Eine thailändische Masseurin aus Chaiyaphum war unter den Opfern, nachdem ihr Arbeitsplatz in einem Hotel in der türkischen Stadt Iskenderun zusammengebrochen war.

Das Ministerium für Katastrophenschutz und -bekämpfung hat am Donnerstag eine Gruppe von 42 Rettungskräften zu einem Katastropheneinsatz in die Türkei entsandt. Zu der Gruppe gehören ein thailändisches USAR-Team (Urban Search and Rescue) mit Medizinern und Ingenieuren sowie 10 Rettungskräfte der Stadtverwaltung von Bangkok, sagte die stellvertretende Gouverneurin von Bangkok, Tavida Kamolvej.

Das Team verließ den Flughafen Suvarnabhumi am Donnerstagabend mit einer Maschine der Turkish Airlines. Sie nahmen Rettungsausrüstung, medizinisches Material, Satellitenkommunikationsgeräte und zwei Spürhunde mit.

Vizegouverneurin Tavida betonte, dass das USAR-Team und die BMA-Retter Experten für die Suche und Rettung in städtischen Gebieten seien. Sie hätten eine umfassende und regelmäßige Ausbildung in Katastrophenhilfe auf nationaler und internationaler Ebene absolviert, fügte sie hinzu.

