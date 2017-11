Von: Redaktion DER FARANG | 08.11.17

Foto: The Nation

PATTANI: Zwei mutmaßliche Aufständische wurden in Pattani im tiefen Süden des Landes von Sicherheitskräften bei einem Festnahmeversuch getötet.

Gemäß der Zeitung „The Nation“, belagerte am Mittwochmorgen gegen 3.30 Uhr eine gemischte Einheit von Polizisten und Soldaten ein Haus in Ban Cho Bo im Tambon Paen des Bezirks Sai Buri. Gegen 4.10 Uhr kam der muslimische Hauseigentümer heraus, um mit den Einsatzkräften zu sprechen. Er sagte, zwei Männer, die ihm nur als „Ma“ und „Sae“ bekannt seien, würden sich in seinem Haus verstecken. Mit der Aufforderung, sich zu ergeben, wurden gegen 5.30 Uhr ein islamischer Führer und der Gemeindevorsteher zu den Ermittlungen hinzugezogen, ohne Erfolg. Nach Angaben der Polizei eröffneten die Verdächtigen gegen 6.30 Uhr das Feuer auf die Einsatzkräfte. Beim darauffolgenden Schusswechsel wurden beide Täter getötet.