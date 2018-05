Eintracht Frankfurts Cheftrainer Niko Kovac (C) stellt den Fans vom Balkon des Rathauses den Pokal des DFB-Pokals vor. Foto: epa/Andreas Arnold

FRANKFURT/MAIN (dpa) - Zehntausende Fans haben dem DFB-Pokalsieger Eintracht Frankfurt am Sonntag einen begeisterten Empfang in der Heimat bereitet.



«Das ist der Wahnsinn, was hier los ist», sagte der überwältigte Sportvorstand Fredi Bobic nach der Rückkehr aus Berlin, wo die Hessen am Samstagabend durch einen 3:1-Sieg gegen Bayern München erstmals seit 30 Jahren wieder den Pott geholt hatten.

Um kurz nach Vier landete der Charterflieger, den Kapitän Alexander Meier und sein Vertreter David Abraham gemeinsam mit dem Pokal in der Hand als Erste verließen. Vom Frankfurter Flughafen ging es in einem Cabrio-Corso durch ein dichtes Spalier von Tausenden Menschen zum Römer, wo sich schon Stunden zuvor rund 25.000 Fans versammelt hatten.

Bei der Ankunft im Frankfurter Rathaus wurde Trainer Niko Kovac, der im Sommer zum Rekordmeister nach München wechselt, von Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier beglückwünscht. Dann ging es hinaus auf den Balkon, auf dem Kovac unter dem frenetischen Jubel der Fans den Pokal stolz in die Höhe reckte. «Es ist ein wunderschöner Tag nach einem historischen Sieg», rief Kovac in die Menge, die ihn mit Sprechchören feierte. «Der Pokal ist ein Geschenk der Mannschaft an euch.»