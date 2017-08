THAILAND: Der Monat August ist den Frauen gewidmet: Die beliebte Kampagne „Women’s Journey Thailand“ des Thailändischen Fremdenverkehrsamtes (TAT) ist zurück und bietet attraktive Aktionen und Angebote für Frauen, die einen Urlaub im tropischen Königreich verbringen. Weibliche Reisende, deren Zahl in den letzten Jahren signifikant angestiegen ist, dürfen sich auf zahlreiche Aktivitäten, besondere Deals, Rabatte und Privilegien freuen.

Bereits im Vorjahr erfolgreich ausgerichtete Veranstaltungen und Programme wie die „Lady Golf Challenge“, „Lady Celebrities to Thailand“, „Thailand through her Eyes“, „Lady in Thai Fabrics“ und „Lady Bloggers“, sind nur einige der Höhepunkte, die auch in diesem Jahr wieder angeboten werden.

Angebote, Deals und Aktivitäten…

Die Kampagne zielt darauf ab, Thailand als eine der besten Destinationen Asiens für alleinreisende Frauen zu promoten. So wurde Natthaya Boonchompaisarn, die Gewinnerin der dritten Staffel des Modelwettbewerbs „The FACE“, zur Botschafterin der diesjährigen Women’s Journey ernannt. Sie möchte Frauen aus aller Welt inspirieren, die hochwertigen Pflege- und Beautyprodukte aus dem Land des Lächelns zu testen.

Die Seele bei einer Schokoladen-Massage baumeln zu lassen. Foto: epa/Barbara Walton

Der TAT gelang es auch in diesem Jahr, viele namhafte Tourismusunternehmen mit ins Boot zu holen, darunter Hotels und Resorts, Spas, Einkaufszentren, Restaurants, Entertainment- und Lifestylebetriebe, Fitnessanbieter und Transportunternehmen, die für Frauen attraktive Angebote bereithalten. Eine Übersicht zu allen Angeboten und Services findet man auf der Webseite https://womensjour

ney.tourismthailand.org oder über die praktische Smartphone-App „Women’s Journey Thailand“, die gratis im App Store (iOS) oder bei Google Play (Android) zum Download bereitsteht.

…zugeschnitten auf Frauen!

Die App bietet zudem ein spezielles Willkommenspaket für Frauen, das eine kostenfreie SIM-Karte des Anbieters DTAC inklusive Datenpaket, ein kostenfreies Getränk von Coffee World und einen Rabattgutschein über bis zu 300 Baht des Onlinevermittlers für Fahrdienstleistungen Grab enthält. Obendrauf erhalten Besitzerinnen einer VISA-Karte Restaurantgutscheine für The Cook – Amarin Plaza, einen Einkaufsgutschein für Club 21 über 5.000 Baht im Emporium sowie weitere kleine Aufmerksamkeiten von teilnehmenden Geschäften auf der Sukhumvit Road in Bangkok, aber auch in diversen Geschäften in 20 weiteren Provinzen des Landes.