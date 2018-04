Weitere Unwetter vorausgesagt

Von: Redaktion DER FARANG | 21.04.18

Foto: The Nation

THAILAND: Das Meteorologische Amt hat am Freitag für die Zeit vom 24. bis 27. April eine Unwetterwarnung herausgegeben.

Sie gilt für den Norden, Nordosten und Zentralthailand einschließlich Bangkok. Die Bevölkerung muss mit heftigen Winden, Gewitter und Hagel rechnen. Sommerstürme sollen den Nordosten am Dienstag und Mittwoch treffen sowie vom 25. bis 27. April den Norden, Zentralthailand, Osten und Teile im Süden. Sommerstürme haben in den letzten Tagen fünf Menschen das Leben gekostet und 3.758 Häuser in 36 Provinzen teils erheblich beschädigt.