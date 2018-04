CHIANG MAI: Drei Wanderarbeiter aus Myanmar sollen im Bezirk Doi Saket eine amerikanische Touristin vergewaltigt haben.

Die Bauarbeiter wurden inzwischen verhaftet. Laut der Polizei war die Urlauberin am Donnerstagabend mit ihrem Freund in Chiang Mai unterwegs. Später tranken sie mit den drei Männern aus Myanmar vor einem Lebensmittelgeschäft Alkohol. Als die Frau auf eine nahe gelegene Toilette ging, verfolgten die Wanderarbeiter sie. Dann sollen die Männer die Amerikanerin vergewaltigt haben. Der Ladenbesitzer berichtete der Polizei, die Ausländerin und ihr Freund seien am Donnerstagabend in sein Geschäft gekommen, um Alkohol und weitere Getränke zu kaufen. Dort habe das Paar die Wanderarbeiter getroffen. Die Frau hatte sich am Freitag zur Behandlung in ein Krankenhaus begeben. Die drei Männer stritten das Verbrechen ab. Sie sollen wegen Gruppenvergewaltigung angeklagt werden. Darauf stehen eine Höchststrafe von 20 Jahren Haft und ein Bußgeld bis zu 40.000 Baht. Den Männern wurde die Kaution verweigert.