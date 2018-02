Von: Björn Jahner | 05.02.18

CHIANG MAI: Die Fitnesskette Virgin Active (Thailand) expandiert und eröffnet noch im ersten Quartal dieses Jahres eine neue Filiale in Chiang Mai.

Das 2.000 Quadratmeter große Fitnessstudio befindet sich in der Shopping Mall CentralFestival Chiang Mai und setzt den Fokus auf Workout in der Gruppe, das sich laut Christian Mason, Virgin-Active-Geschäftsführer für Südostasien, besonders großer Beliebtheit erfreut.



Der Markt­eintritt von Virgin Active in Thailand erfolgte im Jahr 2014 mit der Eröffnung der ersten Filiale im Empire Tower an der Sathorn Road in Bangkok. Es folgten weitere Niederlassungen in Bangkok in den Einkaufszentren EmQuartier, Siam Discovery, Central Plaza WestGate und Central Festival EastVille sowie in der Wirless Road. Virgin Active in Chiang Mai stellt den siebten Fitnessclub des Unternehmens dar und den ersten außerhalb Bangkoks.